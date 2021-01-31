Задержанный у ТЮЗа потерял сознание, ему вызвали скорую

В социальных сетях появилось видео с молодым мужчиной, которому, кажется, стало плохо во время задержания.

В Петербурге продолжают поступать сообщения о горожанах, участвовавших в несанкционированном протесте, которые пострадали в результате жестких задержаний со стороны силовиков. Так, издание "Проект" сообщило о мужчине, потерявшем сознание во время "маски-шоу" на Пионерской площади. Первые кадры случившегося появились в социальных сетях примерно в 16.30, в это время протестующие как раз начали расходиться с площадки перед ТЮЗом после объявления об окончании акции. Впрочем, завершение протеста не остановило задержания и столкновения с полицейскими.

На видео, снятом корреспондентом Piter.TV, ожно заметить молодого мужчину в черной куртке, лежащего на снегу у здания ТЮЗа в окружении 5 силовиков. Видно, что человек дышит, однако, судя по всему, находится без сознания. На вопрос прохожих, что с ним случилось и окажут ли полицейские ему первую помощь, кто-то из группы полицейских заверяет, что уже вызвал скорую.

Однако, как позже сообщил корреспондент Piter.TV, герой видео через некоторое время был замечен им во время "погрузки в автозак". В это время он все еще находился без сознания: его несли за руки и ноги, однако оценить состояние здоровья петербуржца не представлялось возможным.

Видео и фото: Piter.TV