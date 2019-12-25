Задержанный Росгвардией пьяница оказался преступником в федеральном розыске

В Туапсе мужчина незаконно хранил наркотики и был уличен в этом.

Днем в среду, 11 ноября, бойцы Росгвардии задержали в Красногвардейском районе Петербурга нетрезвого мужчину, оказавшегося в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Пьяница расхаживал около дома на улице Коммуны и мешал своим поведением окружающим. Мужчину задержали за административное нарушение, а при проверке выяснили, что пьяного гражданина разыскивают. Как выяснилось, мужчине вменяют незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ, совершенное в городе Туапсе. Федерального нарушителя передали полиции.

Ранее мы писали, что назойливого блюстителя масочного порядка побили в петербургском трамвае.

Фото: rosguard.gov.ru