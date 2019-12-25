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Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
Сегодня, 9:05
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matveyvn

Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию

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Канал выражает благодарность МИДу РФ, посольству России в Анкаре.

Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В Москву вернулись журналисты программы "Центральное телевидение" - Алексей Петрушко и Иван Малышкин.

Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке.

цитата из сообщения пресс-службы

Канал выражает благодарность МИДу РФ, посольству России в Анкаре и Генконсульству России в Стамбуле, а также всем журналистам за поддержку.

Отмечается, что Турция отказалась от обвинений российских журналистов в шапионаже.

Ранее мы писали, что в Турции задержаны журналисты НТВ.

Фото: pixabay.com

Теги: мид рф, нтв, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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