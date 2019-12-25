Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
В Москву вернулись журналисты программы "Центральное телевидение" - Алексей Петрушко и Иван Малышкин.
Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке.
цитата из сообщения пресс-службы
Канал выражает благодарность МИДу РФ, посольству России в Анкаре и Генконсульству России в Стамбуле, а также всем журналистам за поддержку.
Отмечается, что Турция отказалась от обвинений российских журналистов в шапионаже.
Ранее мы писали, что в Турции задержаны журналисты НТВ.
Фото: pixabay.com
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