В 21:00 3 декабря Петрушко прислал короткое смс.

В Турции задержаны журналисты НТВ. Об это сообщает телеканал.

Речь идёт о сотрудника передачи "Центральное телевидение" — репортёре Алексее Петрушко и операторе Иване Малышкине. Они перестали выходить на связь с редакцией и близкими. Утром 3 декабря они сообщили в редакцию, что их задержали турецкие полицейские.

В 21:00 3 декабря Петрушко прислал короткое смс о том, что их с оператором "почему-то до сих пор держат". После этого связи с ними по-прежнему не было.

Ранее мы писали, что комендантский час в Турции решили не распространять на иностранных туристов.

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