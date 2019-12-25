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Задержанных у Гостиного двора активистов отпустили с протоколами
Сегодня, 19:58
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Задержанных у Гостиного двора активистов отпустили с протоколами

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Один из них развернул у Гостиного двора плакат "Путин сделал из России империю лжи и обмана".

Павла Иванкина и Тагира Абузярова выпустили из 28 отделения полиции с административным протоколом 8.6.1 – о нарушении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса на территории Петербурга. Об этом 26 декабря рассказали оппозиционные телеграм-каналы.

Накануне появились сообщения о состоявшемся одиночном пикете активиста у здания управления ФСБ на Литейном проспекте, после чего Иванкин отправился на Гостиный двор, где его задержали. Плакат у здания УФСБ был посвящен поддержке Любови Соболь, задержанной накануне в Москве. 

В автозак еще отправился мужчина, который развернул у Гостиного двора плакат "Путин сделал из России империю лжи и обмана" – Тагир Абузяров.

Следственный комитет в пятницу завел уголовное дело против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Дело возбуждено по факту нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины на востоке Москвы. 

Фото: Piter.tv

Теги: гостиный двор, задержание, пикет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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