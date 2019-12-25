На счету задержанных за грабеж жителей Ленобласти оказались еще и домашние кражи

Мужчины обокрали ряд частных домов в Ленобласти и Петербурге.

Полиция Ломоносовского района Ленобласти выяснила новую подробность в деле задержанных 10 мая мужчин, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Как было известно ранее, 41-летний и 30-летний граждане открыто похитили имущество у двух жителей деревни Коцелово на сумму 158 тысяч рублей.

Грабеж мужчины совершили 7 мая, тогда же было возбуждено соответствующее уголовное дело, а задержали разбойников парой дней позже. В ходе дополнительных следственных действий стражи порядка выяснили, что злоумышленники еще и промышляли домашними кражами. Жертвами подельников стал ряд частных домов в Петербурге и области.

Похищенное имущество частично изъято, мужчин поместили под стражу.

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Фото: Piter.TV