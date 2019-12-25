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В Янино молодой мужчина во время ссоры задушил 24-летнюю сожительницу
Сегодня, 9:13
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Alena_Zinovieva

В Янино молодой мужчина во время ссоры задушил 24-летнюю сожительницу

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После убийства он отвез тело жертвы на строительной тележке в соседний дом на 12 этаж.

В поселке Янино Всеволожского района Ленобласти произошло убийство. Во время внезапной ссоры 26-летний мужчина задушил бечевкой свою 24-летнюю сожительницу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Трагедия разыгралась 23 мая в период с 16:30 до 18:00 в съемной квартире. После убийства мужчина отвез тело жертвы на строительной тележке в соседний дом и поднял на 12 этаж.

Убитая была родом из Астрахани. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Ленобласти женщину зарезали в чужой квартире.

Фото: Piter.TV

Теги: задушил, убийство, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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