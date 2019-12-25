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В Ленобласти женщину зарезали в чужой квартире
Сегодня, 17:09
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ruzannar

В Ленобласти женщину зарезали в чужой квартире

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В полицию позвонила сожительница подозреваемого.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полциию поступил звонок от женщины 1953 года. Она заявила, что в ее квартире дома №15 по Ленинградскому шоссе в пос. Рахья умерла женщина.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп с ножевыми ранениями. На месте задержан сожитель звонившей женщины.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело ст. 105 (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге гендиректор признался полиции в убийстве знакомого.

Фото: Pixabay

Теги: ножевое ранение, сожитель, убийство в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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