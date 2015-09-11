Задержанные по делу о краже из квартиры Фурманова рассказали о схеме

Девушки рассказали, как вынесли деньги из квартиры Рудольфа Фурманова.

Две девушки, задержанные после кражи денег из сейфа в квартире режиссера Рудольфа Фурманова в Петербурге, рассказали о том, как выполняли поручение неизвестных. По данным 47news, собеседники в интернете предложили им по 500 тысяч рублей за участие в схеме.

Перед визитом девушки забрали ключи, которые были оставлены под ковриком, после чего проникли в квартиру и вынесли содержимое сейфа. Предварительно, 22-летнюю дочь режиссера, актрису Елизавету Фурманову, неизвестные также убедили сфотографировать содержимое сейфа.

После этого девушки отправились с похищенными деньгами в место, указанное их собеседниками. Там не было камер видеонаблюдения. Через некоторое время, предположительно, туда прибыли другие участники схемы и забрали крупную сумму. Задержанные утверждают, что им разрешили оставить себе по 500 тысяч рублей, а в случае попытки присвоить больше неизвестные угрожали передать их персональные данные в полицию через "анонимные каналы".

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Фото: Piter.TV