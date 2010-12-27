Задержанные оппозиционеры ночевали в полиции

Волонтеры отметили, что некоторых подростков все же отпустили домой.

Задержанных на акции против повышения пенсионного возраста оставили на ночь в отделах полиции, так как на всех не успели составить протоколы. Об этом сообщают активисты и волонтеры.

В основном, на митингующих составляют протоколы по части 6.1. статьи 20.2 КоАП - участие в митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктыру, связи. По данной статье виновных могут задержать на 15 суток, но в судах пока что нет материалов против активистов. Задержанных доставили в 30 отделов полиции, в том числе и в пригород.

Условия кошмарные (багажник „Газельки"). Все сидят в подвале, за четыре часа не увидели ни одного протокола. Правозащитники

Волонтеры отметили, что некоторых подростков все же отпустили домой, в 22:00 в воскресенье в 15 отделе находились 10 несовершеннолетних, одиз из них инвалид II группы и женщина с 11-летней дочкой.

Ранее Piter,TV сообщал, что в Петербурге на митинг пришли 1200 человек.

Фото: Piter.TV