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В Петербурге на митинг пришли 1200 человек
Сегодня, 9:29
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nastya960
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В Петербурге на митинг пришли 1200 человек

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Протестная акция длилась 4 часа и завершилась только к 18:30

На несогласованный митинг на площади Ленина в воскресенье, 9 сентября, по официальным данным пришли 1200 человек. Об этом сообщает  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Протестная акция длилась 4 часа и завершилась только к 18:30, к тому же, митинг превратился в шествие. Участники пошли через Лесной проспект и Выборгскую улицу на Большой Сампсониевский проспект. Также, по официальным данным, задержанным оказался 391 человек.

В ЗакСе Петербурга обсудят массовый разгон мирных граждан 9 сентября

Фото: Piter.tv

 

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Теги: акция , митинг , навальный , пенсионная реформа
Категории: Лента новостей Новости СПб

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