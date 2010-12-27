В Петербурге на митинг пришли 1200 человек

Протестная акция длилась 4 часа и завершилась только к 18:30

На несогласованный митинг на площади Ленина в воскресенье, 9 сентября, по официальным данным пришли 1200 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Протестная акция длилась 4 часа и завершилась только к 18:30, к тому же, митинг превратился в шествие. Участники пошли через Лесной проспект и Выборгскую улицу на Большой Сампсониевский проспект. Также, по официальным данным, задержанным оказался 391 человек.

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Фото: Piter.tv