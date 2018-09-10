В ЗакСе Петербурга обсудят массовый разгон мирных граждан 9 сентября

Инцидент будет рассмотрен политиками в ходе заседания ЗакСа.

В петербургском ЗакСе депутаты обсудят результаты несанкционированного проведения митинга сторонников Навального. Вопрос вынесен на обсуждение на ближайшее заседание. Конкретно парламентариев заинтересовал вопрос законности массовых задержания активистов и обычных мирных жителей, которые начались на площади Ленина, а завершились на Пироговской набережной. Отметим, что в конце акции людей загнали в автобус и не давали выйти из транспорта.

Завтра на совете фракций буду поднимать вопрос о расследовании разгона мирных граждан 9 сентября в Петербурге отмечает один из политиков города

Напомним, что в общей сложности на акции протеста против принятия пенсионной реформы полиция задержала более 300 местных жителей. Некоторые источники называют цифру в 500 человек.

Фото и видео: Piter.tv