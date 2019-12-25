Полиция задержала неадекватного хулигана, стрелявшего по прохожим из пневмата в Колпино

Мужчина с винтовкой целился как минимум в трёх граждан с высоты 4-ого этажа.

Правоохранители задержали в Колпино безработного мужчину, который развлекался стрельбой по людям из пневматической винтовки в ночь на 30 июля. Неадекватный гражданин успел прицелиться как минимум в троих прохожих из окна 4-ого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Первой в отделение полиции с сигналом о стрельбе обратилась женщина. Позже заявление подали ещё 2 соседа хулигана в доме по Пролетарской улице.

Во время задержания у мужчины было изъято оружие и металлические шарики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Колпино задержали агрессивного пациента больницы №33. Он нанёс порезы сразу четырем пострадавшим.

Фото: Piter.TV