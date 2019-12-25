  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала неадекватного хулигана, стрелявшего по прохожим из пневмата в Колпино
Сегодня, 14:22
153
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала неадекватного хулигана, стрелявшего по прохожим из пневмата в Колпино

0 0

Мужчина с винтовкой целился как минимум в трёх граждан с высоты 4-ого этажа.

Правоохранители задержали в Колпино безработного мужчину, который развлекался стрельбой по людям из пневматической винтовки в ночь на 30 июля. Неадекватный гражданин успел прицелиться как минимум в троих прохожих из окна 4-ого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Первой в отделение полиции с сигналом о стрельбе обратилась женщина. Позже заявление подали ещё 2 соседа хулигана в доме по Пролетарской улице.

Во время задержания у мужчины было изъято оружие и металлические шарики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Колпино задержали агрессивного пациента больницы №33. Он нанёс порезы сразу четырем пострадавшим.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, криминал, санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии