Из-за агрессивного пациента больницы в Колпино пострадали люди в возрасте от 21 до 63 лет

Мужчину доставили в отдел полиции. Выясняются его мотивы.

Стал известен возраст пострадавших, на которых напал пациент больницы №33 в Колпино. Напомним, мужчина ранил четырех человек 25 июля.

Как узнали "Невские Новости", жертвами агрессора стали 63-летняя женщина, 21-летний юноша, 43-летний мужчина и 34-летний мужчина. Одному из них порезали лицо и руку. Пожилую женщину, по предварительным данным, он не только ранил, но и пытался задушить. 34-летний житель поселка Тельмана только вчера отметил свой день рождения.

Напомним, пациента уже задержали и доставили в полицию.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО