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В Петербурге полицейские поймали грабителя в оконном проеме ресторана
Сегодня, 15:36
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nadiputintseva
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В Петербурге полицейские поймали грабителя в оконном проеме ресторана

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Мужчина попытался украсть кассу из закрытого ресторана, но попался на глаза патрульным.

В ночь на 7 февраля сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга рецидивиста, который вскрыл кафе и хотел похитить кассовый аппарат с деньгами.

По информации пресс-службы УВО, отряд патрулирования заметил подозрительного мужчину у дома 180 по Московскому проспекту. Он пытался зайти в закрытое на ночь кафе, вскрыв дверной замок. При виде отряда задержания мужчина запаниковал и попытался спрятаться внутри помещения. Войдя за ним, оперативники застали его вылезающим с рюкзаком из окна.

Злоумышленника задержали и доставили в 29 отдел полиции. При себе у 32-летнего жителя Брянской области был кассовый аппарат, алкоголь и продукты питания. После осмотра территории, рядом с местом происшествия бойцы задержали женщину, которая координировала действия уже задержанного  преступника.

Как оказалось, сообщники были ранее судимы по нескольким статьям уголовного кодекса. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv рассказывал, что в Петербурге обокрали двух китайских туристов.

Фото: пресс-служба УВО

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Теги: криминальные происшествия , новости спб , ограбление , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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