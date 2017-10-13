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В Петербурге обокрали двух китайских туристов
Сегодня, 15:25
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lesjasap
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В Петербурге обокрали двух китайских туристов

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За два дня в Петербург два китайских туриста лишились денег из-за воров.

В Петербурге обокрали двух китайцев. Сообщается, что преступления были совершены 5 и 6 февраля.
 
Первый потерпевший заявил в полицию об украденных банковских картах и портмоне. Мошенникам удалось снять со счета иностранца более 50 тысяч рублей, еще 10 тысяч они нашли в бумажнике. Инцидент произошел днем 6 февраля в китайском ресторане на площади Труда. Сообщается, что о незаконном снятии денег жертве ограбления рассказала его жена, которой на телефон пришло уведомление. Воры решили обналичить средства в антикварном магазине.
 
Второе заявление в полицию поступило от 63-летнего туриста. От не нашел кошелек, когда вернулся в отель “Охтинская”. По информации от пострадавшего, он лишился 8 юаней и кредитки. Карточку со сбережениями китаец успел заблокировать.
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Теги: банковская карта , гости , деньги , китай , кража , мошенники , ограбление , портмоне , туристы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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