Поджигатель иномарки во Фрунзенском районе задержан полицией

В понедельник, 22 августа, в Петербурге задержан 25-летний неработающий гражданин, которого заподозрили в поджоге иномарки во Фрунзенском районе. Об этом стало известно Piter.TV.
Сигнал полицейским поступил в 4:04 накануне задержания. Обратившаяся к правоохранителем женщина сообщила о возгорании Volvo на улице Турку. На месте происшествия был обнаружен указанный автомобиль в обгоревшем состоянии.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества).
Ранее мы сообщили о том, что полиция нашла пассажира, который распылил газ в лицо водителя автобуса.
Видео: Piter.TV
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