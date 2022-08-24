Поджигатель иномарки во Фрунзенском районе задержан полицией

25-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В понедельник, 22 августа, в Петербурге задержан 25-летний неработающий гражданин, которого заподозрили в поджоге иномарки во Фрунзенском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Сигнал полицейским поступил в 4:04 накануне задержания. Обратившаяся к правоохранителем женщина сообщила о возгорании Volvo на улице Турку. На месте происшествия был обнаружен указанный автомобиль в обгоревшем состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества).

Ранее мы сообщили о том, что полиция нашла пассажира, который распылил газ в лицо водителя автобуса.

Видео: Piter.TV