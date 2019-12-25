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У здания суда в Петербурге задержали мужчину с 1 кг наркотиков
Сегодня, 10:21
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У здания суда в Петербурге задержали мужчину с 1 кг наркотиков

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Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за кражу и грабеж.

Вечером среды, 31 августа, правоохранители задержали 35-летнего петербуржца у здания суда Красногвардейского района на Краснодонской улице. При себе у мужчины оказался увесистый пакет, в котором находится 1 кг запрещённых веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как удалось установить в ходе экспертизы, гражданин переносил синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный оказался рецидивистом — он уже привлекался к ответственности за кражу и грабеж.

Ранее мы сообщили о том, что через 21 год полиция Петербурга раскрыла убийство пенсионерки на Фонтанке.

Фото: Piter.TV

Теги: запрещенные вещества, здание суда, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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