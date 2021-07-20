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Через 21 год полиция Петербурга раскрыла убийство пенсионерки на Фонтанке
Сегодня, 20:42
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Через 21 год полиция Петербурга раскрыла убийство пенсионерки на Фонтанке

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Спустя 21 год 31 августа текущего года на проспекте Римского-Корсакова по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего безработного жителя Петербурга.

Петербургские полицейские раскрыли убийство 21-летней давности в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В одной из квартир дома № 121 по набережной реки Фонтанки нашли тело 68-летней пенсионерки с ножевым ранением в шею. Это произошло 29 марта 2001 года. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя 21 год 31 августа текущего года на проспекте Римского-Корсакова по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего безработного жителя Петербурга. Выяснилось, в 2003 году он проходил по делу о хранении и распространении наркотиков. 

Ранее петербуржца увезли в больницу после пожара на проспекте Науки. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: пенсионерка, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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