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Петербуржца увезли в больницу после пожара на проспекте Науки
Сегодня, 20:14
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Петербуржца увезли в больницу после пожара на проспекте Науки

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На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. 

В четверг, 1 сентября, из пожара на проспекте Науки спасли мужчину. Его госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Информация о пожаре поступила в 14:18. В доме, 73, корпус 1, в трехкомнатной квартире загорелись три квадратных метра. Через 20 минут пожар потушили. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. 

Ранее выставки-ярмарки для местных дизайнеров устроят в ТЦ Петербурга. Ведомство просит выделить 99,4 млн рублей к заложенным в бюджета 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: огонь, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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