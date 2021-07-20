Петербуржца увезли в больницу после пожара на проспекте Науки

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины.

В четверг, 1 сентября, из пожара на проспекте Науки спасли мужчину. Его госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Информация о пожаре поступила в 14:18. В доме, 73, корпус 1, в трехкомнатной квартире загорелись три квадратных метра. Через 20 минут пожар потушили. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины.

Ранее выставки-ярмарки для местных дизайнеров устроят в ТЦ Петербурга. Ведомство просит выделить 99,4 млн рублей к заложенным в бюджета 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv

