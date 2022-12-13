Двух ведущих инженеров "Водоканала" задержали по подозрению в получении взяток

По версии следствия, работники организации получили 400 тыс. рублей от ряда коммерческих структур.

В Петербурге задержали двоих ведущих инженеров "Водоканала". Они подозреваются в получении взяток в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, деньги были получены от ряда коммерческих структур: в ноябре 2022 года один из старших специалистов получил взятку размере 200 тыс. рублей, закрыв глаза нп нарушения, допущенные во время монтажа узла учета на водопроводном вводе объекта, расположенного на Ново-Александровской улице.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый также впутал в преступную схему своих подчинённых, которые проигнорировали перерасход воды у одной из организаций в июле 2021-ого года.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала ранее судимого наркоторговца в Невском районе.

Фото: Piter.TV