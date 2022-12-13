Полиция задержала ранее судимого наркоторговца в Невском районе

Злоумышленник продавал запрещённые вещества в крупных размерах.

Вечером среды, 1 февраля, в ходе реализации оперативной информации оперативники Невского района Петербрга задержали ранее судимого неработающего гражданина 29-ти лет. Как было установлено, злоумышленник осуществлял незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ в крупных размерах. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе проведения обыска в квартире задержанного было обнаружено и изъято 2 пакета с веществом бежевого цвета общей массой 889,8 г. После проведения экспертизы удалось установить, что это метамфетамин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в лесополосе на севере Петербурга задержали мужчину почти с килограммом наркотика.

Фото: Piter.TV