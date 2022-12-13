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В лесополосе на севере Петербурга задержали мужчину почти с килограммом наркотика
Сегодня, 8:53
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В лесополосе на севере Петербурга задержали мужчину почти с килограммом наркотика

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Возбуждено уголовное дело.

Вечером понедельника, 30 января, в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном мужчине в лесопососе посёлка Левашово на севере Петербурга. Как стало известно Piter.TV, позже у его машины полицейские обнаружили наркотическое вещество.

Прибывшим на указанное место нарядом был найден автомобиль Ford Focus, у которого находился 35-летний житель посёлка Осиновая Роща. Рядом с иномаркой оперативниками обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством массой 974,8 г.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе поймали наркосбытчика.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей,

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