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Жесткое задержание на улице Тамбасова попало на видео

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Мужчина убеждал, что он ничего не делал.

Несколько человек в форме задержали мужчину на улице Тамбасова 8 мая. Он кричал и говорил о том, что не сопротивляется. Неизвестному заломили руки на асфальте.

За операцией наблюдал еще один человек. Возможно, именно он и вызвал правоохранительные органы. Причина задержания неизвестна, однако мужчина убеждал, что был трезв и "ничего не делал". После этого незнакомца в синей куртке подняли с земли, собрали его вещи и увели. 

По мнению свидетеля задержания, мужчина может быть уроженцом одной из кавказских республик или иностранным гражданином. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца арестовали на трое суток за нецензурную брань на протестной акции 21 апреля. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Катя Егорова

Теги: задержание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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