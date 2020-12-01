Задержание фотомодели, которая убила своего мужа в Петербурге, попало на видео

Женщине предъявили обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Piter.TV получил видео с момента задержания фотомодели, которая нанесла смертельное ранение своему мужу. Конфликт произошел вечером 28-го ноября.

Также на кадрах видно карету скорой помощи, в которую погрузили пострадавшего.

Напомним, конфликт между супругами произошел из-за ревности в доме №16 по Гагаринской улице. Мужчина получил не менее одного ножевого ранения в грудь. На следующий день после госпитализации пострадавший скончался. Лидия Судакова признала свою вину. Она будет находиться под стражей до 28 января 2021-го года.

Видео: Piter.TV