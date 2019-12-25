Суд в Петербурге отправил в СИЗО фотомодель, задержанную за убийство своего супруга

Женщина признала свою вину.

Дзержинский районный суд избрал меру пресечения фотомодели Лилии Судаковой, которая по неосторожности убила своего мужа. Об этом 30-го ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что не позднее 23:58 28-го ноября женщина нанесла потерпевшему не менее 1 удара ножом в грудь. При этом отмечается, что она причинила тяжкий вред здоровью по неосторожности. Трагедия произошла в доме №16 на Гагаринской улице.

Мужчина скончался в больнице.

Судакова признала свою вину и просила домашний арест. Суд постановил заключить ее под стражу до 28 января 2021-го года.

Как ранее рассказал Piter.TV, конфликт между супругами произошел из-за ревности.

Фото: Piter.TV