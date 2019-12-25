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Директора образовательного центра в Петербурге задержали по делу о хищении 1,6 млн рублей
Сегодня, 13:16
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Директора образовательного центра в Петербурге задержали по делу о хищении 1,6 млн рублей

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Женщину подозревают в растрате средств комитета по труду и занятости населения.

Полиция провела задержание директора образовательного центра "Лань". Женщину подозревают в растрате 1,6 млн рублей из бюджета. 

Следствие полагает, что подозреваемая с и другие неустановленные лица похитили средства, переданные комитетом по труду и занятости населения, в период 25 декабря по 30 декабря 2020 года. Деньги поступили в рамках нацпроекта "Демография", однако руководитель перевела их на личные счета. 

В отношении задержанной возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. 

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку после пожара на заводе "Звезда".

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, образование, санкт-петербург, уголовное дело
Категории: Лента новостей,

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