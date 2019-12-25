Директора образовательного центра в Петербурге задержали по делу о хищении 1,6 млн рублей

Женщину подозревают в растрате средств комитета по труду и занятости населения.

Полиция провела задержание директора образовательного центра "Лань". Женщину подозревают в растрате 1,6 млн рублей из бюджета.

Следствие полагает, что подозреваемая с и другие неустановленные лица похитили средства, переданные комитетом по труду и занятости населения, в период 25 декабря по 30 декабря 2020 года. Деньги поступили в рамках нацпроекта "Демография", однако руководитель перевела их на личные счета.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку после пожара на заводе "Звезда".

Фото: Piter.TV