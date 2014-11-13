Прокуратура организовала проверку после пожара на заводе "Звезда"

В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства возгорания и вынесена оценка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте.

Прокуратура Невского района Северной столицы организовала проверку по факту пожара, произошедшего во вторник, 13 декабря, в здании завода "Звезда". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для координации действий правоохранителей и экстренных служб на место возгорания прибыл районный прокурор Юрий Сулицкий. В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства возгорания и вынесена оценка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте.

Напомним, что огонь охватил дом № 123 по улице Бабушкина примерно в 6:38. Выгорела обстановка на площади 200 кв.м. Локализация возгорания произошла в 8:53. Сведений о пострадавших не поступало.

Добавим, что на заводе "Звезда" производится оборудование для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики.

Видео: Telegam / Прокуратура г. Санкт-Петербурга