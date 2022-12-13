Чиновник из Выборгского района Ленобласти задержан после падения детей в колодец

В результате происшествия погиб 10-летний мальчик, его 9-летняя подруга находится в больнице.

После гибели одного из детей, которые упали в колодец недалеко от Сайменского шоссе в Выборге, задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Выборгского района Ленобласти. Об этом рассказала пресс-служба СК РФ.

Напомним, что трагедия произошла в понедельник, 27 марта. Полицию вызвал прохожий, который обратил внимание на детские крики. В заброшенном пожарном колодце обнаружили 9-летнюю девочку, которая была госпитализирована до приезда оперативников с общим переохлаждением в удовлетворительном состоянии. Пострадавшая пояснила, что находилась у колодца со своим знакомым 10-летним мальчиком, который во время игры по собственной неосторожности упал в воду. При попытке помочь ему выбраться, школьница упала в воду сама и не смогла спасти друга. Погибшего ребёнка нашли после осушения резервуара.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти". Следствие подготовило ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти перед судом предстанет обвиняемый в сожжении человека заживо.

Фото: Piter.TV