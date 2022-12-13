Школьник из Выборга утонул в пожарном колодце во время игры

Также в колодец провалилась девочка, её удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 27 марта, в экстренные службы от прохожего поступило сообщение о тонущем ребёнке на Савинской улице в Выборге. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили заброшенный пожарный колодец, в который, по словам свидетеля, провалилась девочка. 9-летняя пострадавшая была госпитализирована до приезда оперативников с общим переохлаждением в удовлетворительном состоянии. В больнице девочку опросили: по её словам, она находилась у колодца со своим знакомым 10-летним мальчиком, который во время игры по собственной неосторожности упал в воду. При попытке помочь ему выбраться, школьница упала в воду сама и не смогла спасти друга.

Вечером того же дня колодец осушили. Оттуда достали тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pxhere