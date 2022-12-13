В Ленобласти перед судом предстанет обвиняемый в сожжении человека заживо

Один пострадавший умер, второй получил ожоги 35% тела.

В Ленинградский областной суд поступило уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил находящихся в шатре мужчин бензином из пластиковой бутылки и с помощью зажигалки поджёг верхнюю одежду.

Один потерпевший получил термические ожоги пламенем 43% поверхности тела. Второй пострадавший от полученных ожогов (35 % поверхности тела) скончался в реанимации.

Решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.

Накануне школьник из Выборга утонул в пожарном колодце во время игры.

Фото: Piter.tv