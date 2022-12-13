В Ленобласти перед судом предстанет обвиняемый в сожжении человека заживо

В Ленинградский областной суд поступило уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил находящихся в шатре мужчин бензином из пластиковой бутылки и с помощью зажигалки поджёг верхнюю одежду.
Один потерпевший получил термические ожоги пламенем 43% поверхности тела. Второй пострадавший от полученных ожогов (35 % поверхности тела) скончался в реанимации.
Решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.
Накануне школьник из Выборга утонул в пожарном колодце во время игры.
Фото: Piter.tv
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