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В Ленобласти задержаны браконьеры, убившие трёх косуль

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Одно из животных злоумышленники разделывали прямо на месте преступления.

В понедельник, 5 декабря, в Лужском районе 47-ого региона были пойманы браконьеры. Злоумышленников задержали на территории охотничьих угодий, пока они охотились на европейскую косулю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти.

Задержание произошло недалеко от поселка Торошковичи. Браконьеры успели вбить трёх косуль, одно из животных они разделывали на месте преступления. Всего ими был нанесён ущерб в размере 520 тыс. рублей. Была вызвана  оперативная служба ОМВД России. 

Иные причастные к браконьерству лица и организаторы преступной охоты устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что на побережье Каспийского моря в Дагестане выбросило более чем 1,7 тысячи туш мертвых тюленей.

Видео: Telegram / "Охотнадзор 47" Ленобласть

Теги: браконьерство, животные, косули, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Видео,

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