В Ленобласти задержаны браконьеры, убившие трёх косуль

Одно из животных злоумышленники разделывали прямо на месте преступления.

В понедельник, 5 декабря, в Лужском районе 47-ого региона были пойманы браконьеры. Злоумышленников задержали на территории охотничьих угодий, пока они охотились на европейскую косулю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти.

Задержание произошло недалеко от поселка Торошковичи. Браконьеры успели вбить трёх косуль, одно из животных они разделывали на месте преступления. Всего ими был нанесён ущерб в размере 520 тыс. рублей. Была вызвана оперативная служба ОМВД России.

Иные причастные к браконьерству лица и организаторы преступной охоты устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на побережье Каспийского моря в Дагестане выбросило более чем 1,7 тысячи туш мертвых тюленей.

Видео: Telegram / "Охотнадзор 47" Ленобласть