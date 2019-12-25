На побережье Каспийского моря в Дагестане выбросило более чем 1,7 тысячи туш мертвых тюленей

Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

На побережье Каспийского моря в Дагестане выбросило свыше 1,7 тысячи туш мертвых тюленей. По словам экспертов, они погибли не более двух недель назад. Об этом рассказали на сайте Каспийского природоохранного центра.

Тела животных штормом выбросило на берег. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Эксперты предполагают, что погибших особей значительно больше. Сейчас общая численность каспийской нерпы в море не превышает 70 тыс. животных.

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Фото: пресс-служба Каспийского природоохранного центра