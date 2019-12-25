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В Петербурге задержали 20-летнего гражданина Белоруссии за уклонение от армии
Сегодня, 10:40
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В Петербурге задержали 20-летнего гражданина Белоруссии за уклонение от армии

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Молодой человек находился в розыске.

Во вторник, 27 сентября, у дома № 38 по Вознесенскому проспекту в был задержан 20-летний гражданин Белоруссии, который оказался уклонистом от службы в армии. Об этом стало известно Piter.TV.

Молодой человек находился в розыске и проживал в России не незаконных основаниях. В уклонении от воинской службы его уличили на родине, в соседней республике. 

Задержанный был доставлен в отделение полиции Адмиралтейского района.

Ранее мы сообщили о том, что у петербуржца списались почти 2 млн рублей после установки мобильного приложения.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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