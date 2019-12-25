  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У петербуржца списались почти 2 млн рублей после установки мобильного приложения
Сегодня, 9:09
103
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

У петербуржца списались почти 2 млн рублей после установки мобильного приложения

0 0

Он потерял деньги с разных счетов.

Житель Пионерской улицы в Петербурге 1955-го года рождения потерял 1,9 млн рублей после скачивания мобильного приложения. Ранее ему позвонил неизвестный и представился сотрудником центрального банка, узнал Piter.tv.

"Сотрудник" сказал мужчине о том, что в отношении его банковских счетов проводятся мошеннические действия. Чтобы обеспечить безопасность средств, неизвестный предложил скачать определенное приложение на телефон. Вскоре у заявителя начали списываться деньги со счетов в разных банках. 

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге пенсионерка отдала 800 тысяч за ДТП дочери в Швеции. 

Фото: Pixabay

Теги: банковский счет, мошенничество, приложение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии