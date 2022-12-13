В Князь-Владимирский собор ворвались двое агрессивных мужчин с ножом

Злоумышленники были задержаны на месте.

Вечером четверга, 12 января, в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина задержали двоих граждан, которые вели себя неадекватно. Мужчины проявляли агрессию, а на просьбу работника храма покинуть церковное учреждение один из них достал нож. Об инциденте рассказала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл примерно в 19:05. Злоумышленников зарождали сотрудники вневедомственной охраны после того, как сотрудник собора нажал кнопку тревожной сигнализации.

Мужчин доставили в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине задержали водителя, который засыпал ребенка снегом.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга