Задержаны участники банды, которые слили в Ленобласти 13 тонн топлива

Другие участники банды были задержаны ранее. Одного из них суд отправил под стражу до 20 мая, ещё двух – под домашний арест.

Полицейские задержали участников банды, которые слили в Ленобласти 13 тонн дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и 47 региону.

Был задержан организатор преступной группы и его сообщники, которые ранее работали в компании "Транснефть-Балтика". Их подозревают в причастности к хищению дизельного топлива на территории Тосненского района.

Другие участники банды были задержаны ранее. Одного из них суд отправил под стражу до 20 мая, ещё двух – под домашний арест.

Ранее стало известно, что в Киришах посетили ресторана отказались оплачивать счет и угрожали ножом повару.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области