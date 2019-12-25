В Киришах посетили ресторана отказались оплачивать счет и угрожали ножом повару

В Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали троих правонарушителей, один из которых ножом угрожал повару ресторана. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.
Трое посетителей ресторана, расположенного на Волховской набережной в Прибрежном парке в городе Кириши, отказались оплачивать счет, начали вести себя вызывающе и вступили в конфликт с персоналом. Один из гостей схватил со стола нож и начал угрожать расправой повару.
Официант нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту в течение трех минут прибыли сотрудники Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны задержал троих мужчина, при этом один из них оказал росгвардейцам сопротивление.
Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Также недавно у пассажирки на Московском вокзале открыто похитили телефон.
Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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