Задержаны трое жителей Перми, похитившие по указке аферистов 9 млн рублей у пенсионерки

ни убедили пожилую женщину из Челябинска в том, что ее данные якобы используются для финансирования ВСУ.

Полицейскими трое жителей Перми, похитившие по указке аферистов 9 млн рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

По данным следствия, злоумышленники действовали под руководством анонимных кураторов. Они убедили пожилую женщину из Челябинска в том, что ее данные якобы используются для финансирования ВСУ. Пенсионерку запугали уголовным делом, если она не выполнит их инструкции.

Под предлогом "декларирования" сбережений потерпевшая отдала деньги мужчине, представившемуся кассиром. Позже она обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. Оперативники задержали злоумышленников. У них изъяли около 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД объяснили, как распознать мошенников при покупках в интернете.

Видео: УМВД по Челябинской области