В МВД объяснили, как распознать мошенников при покупках в интернете

Киберполиция дала советы россиянам, которые помогут не стать жертвой обмана.

Предложение оплатить покупки услуг или товаров в интернете по ссылке, большие скидки и низкая цена могут являться признаками мошенничества. Такие материалы распространили российские правоохранительные органы. В документе от МВД говорится о том, что важно обращать внимание на ситуацию, когда продавец предлагает клиенту оплатить услугу или товар по ссылке, номеру электронного кошелька или мобильного телефона. В этом случае лучшим вари антом будет отказаться от заключения сделки, так как "непрозрачная" система оплаты товара считается одним из признаков обмана потребителя. Еще одним маркером криминальной схемы является стоимость покупки, которая существенно ниже среднерыночного показателя. Большие скидки также могут являться удочкой для аферистов.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при совершении онлайн-покупкок изучить отзывы о продавце на различных интернет-ресурсах. При приобретении товара через сайт бесплатных объявлений следует обращать внимание на профиль автора предложения. Там требуется изучить сведения о том, с какого времени аккаунт зарегистрирован на сайте, отзывы и рейтинг на него.

Пенсионерка в Петербурге погибла при пожаре после продажи квартиры мошенникам.

Фото: Piter.tv