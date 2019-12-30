В Пушкинском районе задержали двух стрелков, пробивших пулей грудь петербуржца

В понедельник, 13 января, ближе к ночи полицейские Пушкинского района получили сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что в него стреляли из травматического оружия, и это был знакомый его дочери. После выстрелов знакомый пытался попасть в квартиру одного из домов на Школьной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Несколько часов спустя полиция получила звонок из больницы и узнала, что 14 января к врачам обратился тот самый 49-летний петербуржец с проникающим ранением груди. Мужчину госпитализировали.
Полиции удалось задержать двух подозреваемых в произошедшем граждан у дома №21/9 по улице Радищева. 18-летнего и 40-летнего злоумышленников доставили в отдел полиции, проводится проверка.
Ранее мы рассказывали, что полицейский "под кайфом" открыл стрельбу возле клуба в Парголово.
Фото: Piter.TV
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