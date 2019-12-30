  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейский "под кайфом" открыл стрельбу возле клуба в Парголово
Сегодня, 9:50
50
Alena_Zinovieva

Полицейский "под кайфом" открыл стрельбу возле клуба в Парголово

0 0

После этого инцидента оперативника уволили из органов.

В Петербурге из органов внутренних дел уволили 25-летнего лейтенанта Александра Рейса, который устроил стрельбу возле одного из закрытых клубов в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Полицейского задержали 11 января после ночных приключений. Как рассказали очевидцы, оперативник уголовного розыска транспортной полиции начал приставать к чужой девушке. За незнакомку заступились друзья. Тогда Рейс достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром 11 января медик осмотрел задержанного и пришел к выводу, что тот был не только пьян, но и "под кайфом". В крови полицейского кроме алкоголя нашли психостимулятор, обостряющий цветовое восприятие и вызывающий необычное настроение.

Ранее мы писали, что полицейский сломал руку при задержании подозреваемых в грабеже.

Фото: Piter.TV

Теги: наркотики, полицейский, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии