Полицейский сломал руку при задержании подозреваемых в грабеже

Около часа ночи у дома 5/4 по проспекту Пятилеток автомобиль "Форд Фокус" при попытке скрыться от полиции совершил наезд на 43-летнего сотрудника патрульно-постовой службы.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции ночью 20 декабря получил травму, когда на него совершил наезд пытавшийся скрыться автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около часа ночи у дома 5/4 по проспекту Пятилеток автомобиль "Форд Фокус" при попытке скрыться от полиции совершил наезд на 43-летнего сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники приехали по указанному адресу на заявку о грабеже в отношении 22-летнего прохожего, у которого отняли рюкзак с вещами.

Через несколько минут скрывшийся автомобиль попал в ДТП на проспекте Большевиков, трое граждан убежал. Одного 31-летнего неработающего гражданина одной из стран Центральной Азии удалось задержать. Его доставили в отделение полиции, разыскиваются остальные участники преступления.

Сотрудника полиции с переломом руки отправили на лечение.

Ранее в Петербурге наехавший на полицейского мужчина попал под уголовное дело.

Фото: Piter.TV