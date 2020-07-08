Полиция поймала подростков, обстрелявших из ракетницы незнакомого ровесника-неформала

Компании не понравилась одежда и цвет волос незнакомого юноши.

В Петербурге задержали группу подростков, напавших на 16-летнего юношу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу области, хулиганы затеяли конфликт на проспекте Энгельса днем 24 июня.

Как выяснилось, компания подростков приметила у метро парня с яркими волосами и необычной одежде и погналась за ним, поскольку прохожий им не понравился. Юношу настигли на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского, несчастный получил струю слезоточивого газа в лицо. Медики диагностировали у пострадавшего подростка серьезный ожог глаз.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, полиция установила шестерых участников потасовки – ими оказались молодые люди от 15 до 19 лет, двое из них еще учатся в школе. При обыске в квартире одного из хулиганов нашли аэрозольные пистолет и баллон, пластиковый патрон от пускового устройства "сигнал охотника". Самого старшего фигуранта дела поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, остальных опросили в качестве свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец под наркотиками угнал автомобиль турецкого консульства.

Видео: пресс-служба ГУ МВД