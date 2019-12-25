Петербуржец под наркотиками угнал автомобиль турецкого консульства

Похищенную иномарку и самого горе-водителя нашли спустя несколько минут после угона.

Ночью 7 июля в полицию позвонили из Консульства республики Турции в Петербурге и рассказали об угоне автомобиля со двора. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, неизвестный похитил черный "БМВ" стоимостью 1,7 млн рублей.

Спустя несколько минут наряд полицейских обнаружил брошенную иномарку на Заячьем переулке, еще немногим позже по подозрению в угоне задержали 27-летнего неработающего петербуржца. Как выяснилось, мужчина был под наркотиками, поэтому и оказался за рулем консульской машины. Угонщика госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что задержанный за содействие террористам петербуржец оказался образованным семьянином.

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