Задержанный за содействие террористам петербуржец оказался образованным семьянином

Выяснилось, что у мужчины два высших образования и три маленькие дочки.

Задержанный ФСБ за содействие террористам петербуржец оказался семьянином с высшим образованием, сообщила "Фонтанка".

Выяснилось, что петербуржец хотел стать адвокатом, но подрабатывал таксистом. 31-летний житель Петербурга получил первое образование в Российской правовой академии, некоторое время даже подрабатывал помощником адвоката. Потом уехал в Египет, там, в Каире, закончил частное медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени). Позже вернулся на родину, где женился. У мужчины три дочери – 5 лет и двойняшки 3 лет. Также на мужчину зарегистрировано ИП, которое занимается грузоперевозками. Напомним, что мужчину задержали по делу о содействии террористической деятельности.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан подозреваемый в спонсировании террористов.

Фото: Piter.TV