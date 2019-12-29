В Смольном вычислили подозреваемых в создании свалки на Дальневосточном

На незаконную свалку сбрасывали строительный мусор.

Петербуржец обратил внимание на свалку в районе Дальневосточного проспекта. Он поделился снимками в социальных сетях 25 февраля. Ответ не заставил себя долго ждать.

По информации "Петербургского дневника", в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, нашли подозреваемых. Две коммерческие фирмы могут быть причастны к созданию свалки в Невском районе.

В отношении юридических лиц ведется административное производство.

Ранее петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной.

Фото: Олег Соловьев / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"