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В Смольном вычислили подозреваемых в создании свалки на Дальневосточном
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

В Смольном вычислили подозреваемых в создании свалки на Дальневосточном

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На незаконную свалку сбрасывали строительный мусор.

Петербуржец обратил внимание на свалку в районе Дальневосточного проспекта. Он поделился снимками в социальных сетях 25 февраля. Ответ не заставил себя долго ждать.

По информации "Петербургского дневника", в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, нашли подозреваемых. Две коммерческие фирмы могут быть причастны к созданию свалки в Невском районе. 

В отношении юридических лиц ведется административное производство. 

Ранее петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной. 

Фото: Олег Соловьев / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: мусор, нелегальная свалка, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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