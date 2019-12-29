В Смольном вычислили подозреваемых в создании свалки на Дальневосточном

Петербуржец обратил внимание на свалку в районе Дальневосточного проспекта. Он поделился снимками в социальных сетях 25 февраля. Ответ не заставил себя долго ждать.
По информации "Петербургского дневника", в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, нашли подозреваемых. Две коммерческие фирмы могут быть причастны к созданию свалки в Невском районе.
В отношении юридических лиц ведется административное производство.
Ранее петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной.
Фото: Олег Соловьев / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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