СК по Москве задержал пятерых мужчин, причастных к убийству Натальи Прониной.

Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве девушки-хореографа в Москве. Об этом рассказали представители Следственного комитета по столичному региону. По данным надзорного ведомства, удалось поймать пятерых мужчин, которые считаются причастными к гибели Натальи Прониной. Известно, что преступление было совершено по найму.

Напомним, что 23 декабря 2020 года мужчина подкараулил 30-летнюю жертву на улице Профсоюзной. Злоумышленник дважды выстрелил девушке в голову. В результате пострадавшая скончалась в больнице. Исполнителя заказа полиция нашла по генетическим следам, оставленным на месте трагедии. Преступник бросил оружие около места расправы.

Изначально следствие подозревало в убийстве поклонника девушки, а позже - ее молодого человека. Также отрабатывались слухи о том, что жительница Москвы могла подрабатывать в эскорте в сегменте "премиум". В настоящее время по данному преступлению возбуждены два уголовных дела. Первое - по статье за убийство по найму, а второе - по статье за незаконное хранение оружия.

Москвичка заказала убийство собственного отца из-за недвижимости.

Фото: Следственный комитет РФ