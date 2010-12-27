Двоим гражданам предъявят обвинение.

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщили сотрудники Следственного комитета России. В преступлении обвиняются 49-летний и 35-летний жители города Белово Кемеровской области. Третий мужчина выполнял роль водителя и не глушил мотор, чтобы побыстрее забрать напарников. Сейчас причастность фигурантов расследования к аналогичным эпизодам изучает прокуратура.

Машину преступники оставили в километре от приусадебного участка, где произошла трагедия. Один из убийц уже арестован, меру пресечения второму фигуранту выберут 5 ноября. На данный момент следствие оставляет приоритетной версией "разбойное нападение".

Напомним, что 59-летний экс-чиновник Лаврентьев убит 31 октября. Его тело нашли с огнестрельными ранениями на участке частного дома. Кроме него оперативники нашли труп еще одного гражданина. Позже его опознали как 45-летнего местного жителя, занимавшегося спортом. Полиция сочла,ч о нападение было подготовленным. На месте преступления обнаружены боеприпасы, биологические следы убийц.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

