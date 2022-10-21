Задержаны подозреваемые в разбойном нападении и убийстве, совершенном 27 лет назад в Башкирии

В 1995 году трое подозреваемых убили семью бизнесмена.

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении и убийстве супружеской пары, совершенном 27 лет назад в Башкирии. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. Они уточнили, что фигуранты расследования 51 и 52 лет пойманы на территории Ростовской и Московской областей. Речь идет также о преступлении, связанном с покушением на жизнь милиционеров.

Специалисты уточнили, что убийство подозреваемые совершили еще в 1995 году Утром 28 января в квартире по Ленинградской улице в городе Салавате. В их отношении ведется дело по статье 102 УК за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а также статьи 191.2 УК. Мужчинам удалось скрыться с места преступления. Их бегство попытались пресечь представители закона, но один из злоумышленников открыл огонь. Оперативно поймать подозреваемых не получилось. В 2022 году следователями и криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска повторно изучены материалы дела и допрошены свидетели. Задержание фигурантов дела проводилось при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" и Росгвардии.

Следствие полагает, что в 1995 году трое мужчин вступили в сговор с целью разбоя. Они напали на знакомого предпринимателя. Один из фигурантов дела наблюдал за обстановкой, пока двое других проникли в квартиру жертвы. При себе они имели пистолет "Смит и Вессон", помповое ружье "Винчестер". С владельцев дома преступники потребовали деньги, но когда поняли, что за ними прибыл наряд милиции, решили выстрелить жертвам в голову.

СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России